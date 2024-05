Sendmea er en nyskapende online videovurderingsplattform designet for å hjelpe bedrifter med å utnytte kraften til sosiale bevis gjennom kundeanbefalinger. Ved å gjøre det mulig for bedrifter å samle inn, administrere og vise frem autentiske videoanmeldelser, bidrar Sendmea til å øke merkevarenes troverdighet og tillit blant potensielle kunder. I dagens digitale tidsalder er sosial bevis uvurderlig for merkevarer. Når potensielle kunder ser autentiske videoanbefalinger fra fornøyde kunder, er det mer sannsynlig at de stoler på merkevaren og kjøpet. Det er her Sendmea skinner - det gir en plattform for bedrifter å samle og vise disse kraftige attester raskt. Plattformen tilbyr en unik måte å samle verdifull tilbakemelding på, med muligheten til å tilpasse anmeldelsesskjemaet for å stille spesifikke spørsmål som er relevante for virksomheten din. Når videoanmeldelsene er godkjent, kan de vises på bedriftens egendefinerte anmeldelsesside og deles på sosiale medier, noe som ytterligere forsterker merkevarens rekkevidde og troverdighet.

Nettside: sendmea.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Sendmea. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.