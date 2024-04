ScaleXP er en dataanalyseplattform som kombinerer både finansielle og markedsføringssystemer for å hjelpe ambisiøse selskaper med å maksimere kraften i dataene sine og vokse raskere. Vi gir B2B-selskaper én enkelt kilde til sannhet ved å kjemme data på tvers av de ledende systemene (regnskap, salg, markedsføring), noe som gjør det lettere å vokse med selvtillit. Muliggjør samarbeid på tvers av team gjennom delte dashboards. Med automatiserte B2B KPIer og beregninger basert på din virksomhetstype (SaaS, oppstart etc.) for å beregne MRR, ARR, LTC, CAC, Cohort Analysis og mange flere! Plattformen er designet for selskaper i vekst, spesielt de med investorer. ScaleXP gjør det mulig for brukere å samle inn penger med selvtillit, med sanntidsdataene våre og dashbordet for grunnleggere for å holde fingrene på pulsen til virksomhetens ytelse.

Kategorier :

Nettside: scalexp.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ScaleXP. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.