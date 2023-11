#1 salongprogramvare for salonger og spa. Salonist er salongprogramvaren nr. 1 for skjønnhetsbedrifter som spa, massasjesalonger og frisørsalonger for effektivt å administrere ulike operasjoner knyttet til ansatte og kunder. Du får en pakke med kraftige verktøy som hjelper deg med å drive skjønnhetsvirksomheten på en smidig måte, og sparer tid og krefter. Salongseiere kan effektivt administrere fakturering, inventar, markedsføring, lønn og mer med denne allsidige bestillingsprogramvaren for skjønnhetssalonger når det passer dem.

Nettside: salonist.io

