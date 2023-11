Mer enn 5 millioner mennesker over hele India bruker nearbuy akkurat nå for å oppdage restauranter, spa, salonger, kinosaler, fornøyelsesparker og morsomme ting å gjøre i nærheten mens du sparer penger. Vi har tusenvis av cashback-tilbud, tilbud, rabatter og kuponger på restauranter, buffeer, fornøyelsesparker, fornøyelsesparker, pizzaer, spa, massasjer, salonger, skjønnhetsterapier, treningssentre, kinobilletter, gavekort, aktiviteter og mye mer. Med eksklusive tilbud, cashback-tilbud, kuponger og gode rabatter, hva er ikke å elske! Du kan spare penger hver gang du besøker en restaurant, bestiller et spa, får en massasje, nyter en tur i en fornøyelsespark, ser en film, planlegger en helgetur, bare går paraseiling eller kjøper et gavekort! I tillegg kan du også få spennende cashback-tilbud og rabattkuponger på hvert kjøp du gjør for en restaurant, spa, salong, gavekort, fornøyelsespark eller mer! Våre partnere inkluderer Indias beste restaurant, spa, salongmerker - KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, Looks salong. Totalt sett samarbeider nearbuy med mer enn 68 000 restauranter, spa, salonger, fornøyelsesparker, filmhaller, gavekortmerker i 33 byer i landet, og tilbyr de beste tilbudene.

Nettside: nearbuy.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet nearbuy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.