Ring LLC er et hjemmesikkerhets- og smarthusselskap som eies av Amazon. Ring produserer hjemmesikkerhetsprodukter som inkluderer utendørs bevegelsesdeteksjonskameraer, inkludert Ring Video smart ringeklokke, og er vert for en app, Neighbours, for sosial deling av opptak på nettet blant brukere.

