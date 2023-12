Amazon Alexa, også kjent som Alexa, er en virtuell assistent AI-teknologi utviklet av Amazon, først brukt i Amazon Echo-smarthøyttalerne utviklet av Amazon Lab126. Den er i stand til stemmeinteraksjon, musikkavspilling, lage gjøremålslister, stille inn alarmer, streame podcaster, spille av lydbøker og gi vær, trafikk, sport og annen sanntidsinformasjon, for eksempel nyheter. Alexa kan også kontrollere flere smarte enheter ved å bruke seg selv som et hjemmeautomatiseringssystem. Brukere er i stand til å utvide Alexa-funksjonene ved å installere "ferdigheter" (ekstra funksjonalitet utviklet av tredjepartsleverandører, i andre innstillinger mer ofte kalt apper som værprogrammer og lydfunksjoner). De fleste enheter med Alexa lar brukere aktivere enheten ved hjelp av et våkneord (som Alexa eller Amazon); andre enheter (som Amazon-mobilappen på iOS eller Android og Amazon Dash Wand) krever at brukeren trykker på en knapp for å aktivere Alexas lyttemodus, selv om noen telefoner også lar en bruker si en kommando, for eksempel "Alexa" eller "Alexa våkner". Foreløpig er interaksjon og kommunikasjon med Alexa kun tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, japansk og hindi. I Canada er Alexa tilgjengelig på engelsk og fransk (med Quebec-aksent). Per november 2018 hadde Amazon mer enn 10 000 ansatte som jobbet med Alexa og relaterte produkter. I januar 2019 kunngjorde Amazons enhetsteam at de hadde solgt over 100 millioner Alexa-aktiverte enheter. I september 2019 lanserte Amazon mange nye enheter som oppnådde mange rekorder mens de konkurrerte med verdens smarthusindustri. Det nye Echo Studio ble den første smarte høyttaleren med 360-lyd og Dolby-lyd. Andre nye enheter inkluderte en ekko-punkt med en klokke bak stoffet, en ny tredjegenerasjons Amazon Echo, Echo Show 8, en plug-in Echo-enhet, Echo Flex, Alexa innebygde trådløse øretelefoner, Echo knopper, Alexa innebygd briller, Echo-innfatninger, en Alexa innebygd Ring og Echo Loop.

Nettside: alexa.amazon.com

