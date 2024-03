redirection.io er et ledende verktøy for omdirigering og SEO-optimalisering. Når det er installert på et nettsted, lar redirection.io sine markedsførings- eller SEO-ledere analysere trafikkproblemene og konfigurere omdirigeringsregler for å fikse HTTP-feil. Det kan også hjelpe med å fikse HTML-metataggene (tittel, beskrivelse, opengraph-tagger, etc.) og viser seg å være uslåelig for å sikre at et nettsted fungerer effektivt. Hvis du ikke er sikker på hvor mange ganger brukerne dine får en 404-feil, eller ikke har en enkel måte å fikse dem på, så er trolig redirection.io en god løsning for deg!

