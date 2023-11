Recruiterflow er en moderne programvare for kandidatsporing og rekrutterings-CRM innebygd i ett. Recruiterflow kommer bygget med funksjoner som chrome-utvidelse for 1-klikks sourcing, automatiserte e-postsekvenser, jobbtavler-integrasjoner og samarbeid for å hjelpe deg med å spore rekrutteringsprosessen fra ende til annen. Hurtigvoksende selskaper som Instamojo, Fusioncharts, OLR og startups fra YCombinator og 500startups bruker Recruiterflow for å finne store talenter og effektivisere rekrutteringsprosessen deres.

Nettside: recruiterflow.com

