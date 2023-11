Heyrecruit er utviklet for å hjelpe deg med å optimalisere rekrutteringsprosessen og tiltrekke deg de beste talentene. Nå ut til flere kandidater med vår integrerte multiposting på tvers av 400+ forskjellige jobbtavler. Den intuitive allsidige programvaren for dine rekrutteringsbehov. Bygg din arbeidsgivermerke med en interaktiv karriereside og fantastiske stillingsannonser som ser bra ut på mobile enheter. Forkort søknadsprosessen for en bedre kandidatopplevelse. Vår brukervennlige ATS er den moderne måten å utvide virksomheten din på.

Nettside: heyrecruit.de

