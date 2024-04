Med QRPlus har du ingen begrensninger. Alle QR-koder som genereres her vil fungere for alltid, utløper ikke og har ingen lesegrenser som andre generatorer på nettet. De genererte QR-kodene er statiske, så du vil alltid ha det samme leseresultatet. Vær trygg! Alle QR-koder generert her er 100 % gratis og kan brukes til hva du vil uten ekstra kostnad. Dette inkluderer alle kommersielle formål og til og med utskrift. QRPlus gir bilder med høy oppløsning og utskriftskvalitet. Når du oppretter din QR-kode her kan du lagre den som et PNG-bilde og også i vektorformat (SVG) for å få best mulig kvalitet ved utskrift. Vi anbefaler vektorformatet for å få et perfekt utskriftsresultat som kan brukes i all moderne grafikkprogramvare.

