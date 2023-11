RefWorks® referanseansvarlig er perfekt for institusjoner som ønsker at studenter og forskere skal produsere bedre og mer nøyaktige papirer. RefWorks forenkler prosessen med forskning, samarbeid, dataorganisering og skriving ved å tilby et brukervennlig verktøy for sitering, bibliografi og referansehåndtering. RefWorks gir støtte hele døgnet, og gir bibliotekadministratorer mulighet til å definere institusjonelle referanselistestiler og analysere bruk på tvers av institusjonen.

Nettside: about.proquest.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ProQuest RefWorks. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.