Citation Gecko

Gecko er her for å hjelpe deg med å finne de mest relevante papirene for forskningen din og gi deg en mer fullstendig følelse av forskningslandskapet. Start fra et lite sett med "frøpapirer" som definerer et område du er interessert i. Gecko vil søke i sitasjonsnettverket etter tilkoblede artikler, slik at du raskt kan identifisere viktige artikler du kanskje har gått glipp av.

Nettside: citationgecko.com

