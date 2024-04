Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Premier Virtual med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Premier Virtual-plattformen lar organisasjoner transformere ansettelsen til en sømløs virtuell prosess. Vår alt-i-ett virtuelle rekrutteringssuite vil gi deg fleksibiliteten til å arrangere nettbaserte jobbmesser, og tilby 24/7 tilgang til jobbsøkere som ønsker å koble seg til. Plattformen har hjulpet over 60 000 arbeidsgivere i kontakt med over 700 000 registrerte jobbsøkere. Avanserte funksjoner lar rekrutterere kommunisere med flere kandidater samtidig. Den integrerte en-til-en-videofunksjonaliteten lar ansettelsesteam invitere kandidater til et videointervju som replikerer personlige hendelser, og mye mer. Se hvorfor over 200 arbeidsstyrkeløsningstavler har lisensiert plattformen vår for å drive deres virtuelle ansettelsesarrangementer. Planlegg en gratis demo for å se hvor enkelt og effektivt det kan være å legge til en virtuell karrieremesse.

Nettside: premiervirtual.com

