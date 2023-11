Se for deg et enormt bibliotek som kan inneholde tusenvis av bøkene dine, plassert i en praktisk rekkefølge, med notatene dine i margen. Takket være den nyeste teknologien er dette biblioteket en realitet og alltid tilgjengelig, uansett hvor du er eller hvilken enhet du bruker. PocketBook Cloud er en tverrplattformtjeneste som kombinerer e-leser, Android- eller iOS-smarttelefoner, nettbrett og PC, og kobler alle enheter til ett enkelt økosystem. Den lar deg synkronisere e-bokfiler, dine leseposisjoner og personlige innstillinger. Du kan med andre ord starte en bok på e-leseren, fortsette på mobiltelefonen, og så igjen gå tilbake til PocketBook, uten å kaste bort tid på å søke etter riktig side, endre font eller andre innstillinger for den saks skyld. PocketBook Cloud-netttjenesten ble opprettet for å gi den beste leseopplevelsen til lidenskapelige bokelskere fra hele verden.

