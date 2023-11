1paragraph er en leser for ePub-er og nettsider. For hver tekst lagrer den det siste avsnittet du leser, viser det avsnittet i bibliotekvisningen og ruller til det avsnittet når du åpner boken. I bibliotekvisningen er tekster sortert etter tidspunktet de sist ble lest.

Nettside: 1paragraph.app

