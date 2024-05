Plotch er en AI-drevet e-handel ERP for små bedrifter globalt. Plotch er en fullt fokusert teknologiplattform som driver automatisering ved hjelp av AI for nettvirksomheter, og den imøtekommer alle behovene til en e-handelsbedrift. Plotch samler alle verktøy og integrasjoner på en sømløs måte. Plotch legger også et AI-lag over alle prosessene og analysene for å muliggjøre automatisering, vekst og unntakshåndtering. Hvis du er bedriftseier, er dette den enkleste og likevel kraftigste e-handelsprogramvaren som er tilgjengelig for e-handelsoperasjoner. Nedenfor er noen av de viktigste fordelene ved å bruke Plotch: * Enkel - enkel å betjene * Omfattende - alt på ett sted * Skalerbar - skaler enkelt Nedenfor er løsninger tilgjengelig i Plotch: en. Start e-handelsnettbutikk b. Start mobilappen for e-handel c. Start markedsplasser på nett d. Start Omnichannel Offline Stores e. Administrer inventar

Nettside: plotch.ai

