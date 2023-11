Playbook er en av de beste treningsappene på markedet der du kan støtte favorittskaperne dine direkte. MAJORITETEN AV ABONNEMENTET DITT GÅR DIREKTE TIL FOLKET SOM SKAPER TRENINGEN OG KLASSENE DU ELSKER. Få tilgang til verdens ledende treningsinfluensere, trenere, velværeguruer, idrettsutøvere og mer på telefonen din. Med over 56 000 treningsøkter og mer enn 500 instruktører er det noe for enhver smak for å oppnå helse- og velværemål. Ta med deg Playbook til treningsstudioet; tren hjemme og til og med mens du reiser – med muligheten til å laste ned treningsøkter kan du svette når som helst og hvor som helst.

Nettside: playbookapp.io

