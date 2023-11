Leter du etter en ny treningsøkt? Vil du slippe inn på en yogatime for mindre? Trenger du hjelp til å finne nye hjemmetreninger? Mindbody-appen kan hjelpe deg med å finne det beste stedet å få svetten på og jobbe på den strandkroppen. Enten du leter etter en nybegynnertrening eller prøver å slå dine 30-dagers treningsmål, kan du finne alt på Mindbody. Over 52 000 bedrifter tilbyr treningstimer i yoga, pilates, HIIT, sykling, barre, kickboksing, dans, vekttrening, sirkeltrening, bootcamp og mer! Og for restitusjon etter trening, bestill en massasje, ansiktsbehandling, akupunktur eller kryoterapi, og avslutt med en skjønnhetstime – alt i én app.

Nettside: mindbodyonline.com

