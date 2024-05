Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PIMworks med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

PIMworks er en omfattende produktinformasjonsadministrasjon (PIM)-løsning som hjelper deg sentralt å administrere all produktinformasjon og data. Sammen med produktdataadministrasjon kan nettbutikker og merkevarer enkelt administrere digitale eiendeler, sømløst syndikere nøyaktige produktdata til flere kanaler, optimalisere produktinnhold i samsvar med markedsstandarder og ligge et skritt foran konkurrentene. PIMworks hjelper deg med å lage tilpassede produktinnholdsopplevelser og tilbyr ulike integrasjoner, inkludert Bigcommerce, Magento og Shopify, Amazon, for å nevne noen. PIMworks' AI-ML-baserte produktkatalogberikelsesfunksjoner bidrar til å forbedre produktinnholdets nøyaktighet. Alle teamene som lager produktkataloger kan samarbeide effektivt ved å lage arbeidsflyter med PIM-systemet vårt. Den generelle produktdataytelsen kan overvåkes og analyseres med innsikt på dashbordene, og bedrifter kan sømløst utvide sin merkevaresynlighet uten kompleksitet med vår førsteklasses pim-løsning.

Nettside: pimworks.io

