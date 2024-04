Phillips is the leading auction house for art, design, watches and more. Browse upcoming auctions and past results from New York, London, Hong Kong & Geneva.

Nettside: phillips.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Phillips. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.