PerformNOW er et nettbasert Contact eXperience Management-system og CRM-løsning for møbelindustrien. Alle kommunikasjonskontaktpunkter med kunder, leverandører og medarbeiderkandidater blir automatisk dokumentert i segmenterte kontaktgrupper. Ved å gjøre dette hjelper PerformNOW bedrifter med å forbedre salgsemneytelsen og gjør oppfølgingen mer produktiv. Den sentraliserer kontaktinteraksjoner, muliggjør automatiserte kampanjer, arbeidsflyter for kundeservicebilletter og mye, mye mer.

Nettside: performnow.com

