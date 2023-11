Den ultimate løsningen for søkerkommunikasjon og sporing. Kvalifiser raskt kandidatene dine. Få et ja og nei av alle. Automatisk duplikatsjekk søkerne dine. Vær effektiv med en automatisert arbeidsflyt. Maler for e-post og SMS. Full planlegging og kalender innebygd.

Nettside: careerlisterapp.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Careerlister. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.