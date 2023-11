Prescreen er et skybasert søkersporingssystem som lar deg administrere hele rekrutteringsprosessen. Administrer all kandidatinformasjon på ett sted og forbedre rekrutteringsprosessen din. Prescreen bruker innovativ matchingsteknologi for å hjelpe deg raskt å finne den mest passende kandidaten. Ta beslutninger i teamet ditt og varsle kandidater online umiddelbart. Prescreen er det eneste søkersporingssystemet som lar deg få tilgang til over 16 millioner potensielle kandidater fra XING-nettverket.

Nettside: prescreenapp.io

