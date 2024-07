Perceptif Insights er et AI-drevet programvareverktøy som gir sanntids prosessinnsikt for bedrifter. Verktøyet tar sikte på å hjelpe virksomheter med å oppnå operasjonell fortreffelighet ved å simulere og optimalisere brukeropplevelser og sette prioriteringer for automatisering. Perceptif Insights arbeider ved å utnytte datadrevet teknologi for å oppdage underliggende forretningsprosesser og identifisere kunder, tilbud, etterspørsel og driftsrelaterte problemer. Plattformen gir brukere ferdige maler som inneholder beste praksis for prosessforbedring, slik at virksomheter kan starte raskt og inkludere skreddersydde løsninger i arbeidsflyten. Ved å få faktabasert innsikt i driften med presis nøyaktighet, lar Perceptif Insights virksomheter prioritere og gjøre endringer som resulterer i bedre forretningsresultater, forbedret kundetilfredshet og overholdelse. Verktøyets automatiske prosessoppdagelse eliminerer behovet for manuell kartlegging i Visio eller PowerPoint, og det lar bedrifter finne forskjellen mellom deres faktiske prosesser og det de tror skjer, noe som kan føre til betydelig forretningsverdi. Perceptif Insights stoles på av kunder, bransjeanalytikere og partnere og leverer bransje- og funksjonelle løsninger som hjelper bedrifter med å sammenligne med sine konkurrenter.

Nettside: perceptif.ai

