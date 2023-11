PASconcept er en nettbasert applikasjon designet for å gi et altomfattende styringssystem for arkitekt- og ingeniørfirmaer som ønsker å lette samhandlingen mellom administratorer, ansatte, underkonsulenter og klienter.

Nettside: pasconcept.com

