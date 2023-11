Fakturerings- og inntektsautomatiseringsplattform for skalering av virksomheter som forenkler hvordan selskaper priser produkter, sender fakturaer, samler inn betalinger og anerkjenner inntekter. Designet for SMB-markedet, fjerner den skybaserte plattformen manuelle løsninger i funksjonene for kundefordringer og inntektsgjenkjenning og sitter mellom en applikasjon/CRM og et regnskapssystem. En REST API-først-metodikk betyr at integrasjon med eksisterende systemer kan oppnås med minimal innvirkning på ingeniørteam.

Nettside: ordwaylabs.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Ordway. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.