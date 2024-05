Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Ordergroove med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Ordergrooves abonnementsplattform hjelper innovative merkevarer og forhandlere med å bygge pågående, svært lønnsomme relasjoner med kundene sine ved å gjøre engangskjøp til gjentakende transaksjoner. Hurtigvoksende merker som Dollar Shave Club, The Honest Company og OLLY er avhengige av Ordergrooves fleksible abonnementsplattform, AI og uovertruffen forbrukerekspertise for å etablere og drive tilbakevendende inntektsforhold. Ordergroove er plattformagnostisk og integreres sømløst med alle ledende e-handelsplattformer, inkludert Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud og Magento.

Nettside: ordergroove.com

