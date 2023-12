Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for OpenWrench med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

OpenWrench gjør vedlikehold av virksomhetens fasiliteter enklere og mer oversiktlig enn noen gang. Opprett og send arbeidsordrer, spor siste status for pågående arbeid og godkjenn fakturaer for betaling – alt uten å forlate telefonen. Ta bilder av problemet eller last dem opp fra kamerarullen. Ring, tekst eller send e-post til den tildelte teknikeren med ett enkelt trykk. Se en tidslinje for all serviceaktivitet, fra det tidspunktet en tekniker planlegger et serviceanrop til når de avslutter arbeidet og sjekker ut av arbeidsstedet. Med OpenWrench har det aldri vært enklere å holde tritt med vedlikeholdet mens du er på farten. Er det ikke på tide å begynne å kjøre vedlikeholdsprogrammet ditt som om det er 2019?

Nettside: useopenwrench.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet OpenWrench. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.