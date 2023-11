CloudBooks er fokusert på å løse et veldig spesielt problem. Frilansere og små, tjenestebaserte bedrifter har vanskelig for å få betalt. En studie fant at 60 prosent av fakturaene betales for sent, og en tredjedel av de forsinkede betalingene kommer to uker etter fristen. CloudBooks prøver å løse det problemet ved å gjøre fakturering og få betalt så enkelt som mulig. Du kan sende ubegrensede fakturaer til kundene dine, spore statusen til disse fakturaene og til og med godta betalinger online.

Nettside: cloudbooksapp.com

