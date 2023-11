Banken med enkle løsninger for både privatpersoner og bedrifter. Vi tilbyr råd for hele din økonomi. Vi er tilgjengelige rundt om i landet, på kontorer og på nett. Nordea er en ledende nordisk universalbank – vi er en sterk og personlig finansiell partner med finansielle løsninger som best dekker dine behov, slik at du kan nå dine mål og realisere drømmene dine.

Nettside: nordea.se

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nordea Sweden. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.