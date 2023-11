Acamp gjør det enkelt å finne og bestille campingplasser. Finn, bestill og betal direkte i appen vår. Søk med kartfunksjonen eller skriv inn navnet på stedet du vil reise til. Når du har bestilt, kan du også skrive direkte med verten din via appens chat-funksjon. Acamp er fleksibel, trygg og personlig. Vi fokuserer på små til mellomstore verter, vi feirer det lokale over det globale og vi elsker ekte opplevelser. I vårt utvalg finner du mikrobryggerier og gårdsbutikker, du finner rolige steder i rolige skoger, strandkanten som myldrer i sør eller storslått fjellverden i nord. Med Acamp ønsker vi å tilby noe mer enn bare et sted å campe: hos noen verter kan du også bestille nybakt brød eller gårdshekte egg, kanskje du kan leie en kano, badstueflåte eller elsykkel. Med en fleksibel plattform feirer vi kreative sjeler. Acamp er et flott verktøy for å planlegge og optimalisere ferien langt unna overfylte campingplasser med hundrevis av gjester. Vi fokuserer på bobiler, men det er opp til hver enkelt vert å velge hvilken type overnatting de kan tilby: bobil, taktelt, campingvogn eller vanlig telt.

Nettside: acamp.com

