NoiseCraft er et visuelt programmeringsspråk for lydsyntese og musikk som kjører i nettleseren din, løst inspirert av Pure Data og Max/MSP. Det er et verktøy som lar deg bygge din egen synthesizer ved å lage nye noder og koble dem sammen. Ved å koble noder sammen kontrollerer du hvordan lyddata og kontrollsignaler flyter fra en node til en annen og hvordan lyd genereres. NoiseCraft er ideelt egnet til å spille med additiv, subtraktiv og FM-syntese.

Nettside: noisecraft.app

