Scratch er et blokkbasert visuelt programmeringsspråk og nettsted rettet primært mot barn. Brukere av nettstedet kan lage nettbaserte prosjekter ved å bruke et blokklignende grensesnitt. Tjenesten er utviklet av MIT Media Lab, er oversatt til 70+ språk, og brukes i de fleste deler av verden. Scratch undervises og brukes i SFO, skoler og høyskoler, samt andre offentlige kunnskapsinstitusjoner. Fra august 2020 viser fellesskapsstatistikk på språkets offisielle nettsted mer enn 58 millioner prosjekter delt av over 57 millioner brukere, og nesten 48 millioner månedlige nettstedbesøk.Scratch tar navnet sitt fra en teknikk som brukes av diskjockeyer kalt "scratching", der vinylplater klippes sammen og manipuleres på en platespiller for å produsere forskjellige lydeffekter og musikk. I likhet med skraping lar nettstedet brukere blande sammen ulike medier (inkludert grafikk, lyd og andre programmer) på kreative måter ved å lage og remikse prosjekter, som videospill og animasjoner.

Nettside: mit.edu

