Natural Language Playlist utforsker det rike og komplekse forholdet mellom språk og musikk og bruker Transformer-språkmodeller til å bygge spillelister. Musikkanbefaling er noe som er "låst bak lukkede dører" i mangel av et bedre begrep. Du må vente en uke på sangene dine, finne den riktige sangradioen, eller håpe at en algoritme spytter ut det du leter etter. Ved å gi deg direkte søketilgang til intelligente musikkanbefalinger, håper jeg at jeg kan utvide din musikalske horisont og få deg til å finne noen gode låter.

Nettside: naturallanguageplaylist.com

