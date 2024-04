Mutable.ai is excited to introduce Auto Wiki v2, our technology transforms your codebase into Wikipedia-style articles. Now featuring code diagrams and the ability to use AI to revise your wiki, it’s our favorite way to to learn about new codebases and maintain up-to-date documentation.

