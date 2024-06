MSG91 er en ledende skykommunikasjonsplattform som gir bedrifter i USA en pakke med sikre og robuste kommunikasjons-APIer for SMS, e-post, tale og autentiseringstjenester. Noen nøkkeldetaljer om MSG91 og dens tilbud: * Kommunikasjonskanaler: MSG91 tilbyr fullfunksjons APIer som gjør det mulig for bedrifter å koble seg til og engasjere seg med kundene sine globalt gjennom ulike kommunikasjonskanaler, inkludert SMS, e-post, WhatsApp og tale. * Kommunikasjonsløsninger: Plattformen tilbyr en rekke kommunikasjonsløsninger, for eksempel en kontaktsenterplattform, hendelsesbasert automatisering, kundesegmentering og umiddelbar sikker verifisering gjennom engangspassord (OTP). * Pålitelighet og sikkerhet: MSG91 er stolt av å levere en sikker og pålitelig skykommunikasjonsplattform, med funksjoner som tofaktorautentisering og industristandard krypteringsprotokoller for å beskytte sensitive data. * Integrasjon og skalerbarhet: Plattformen er designet for å enkelt integreres med eksisterende forretningssystemer og applikasjoner, noe som muliggjør sømløs integrering av MSG91s kommunikasjonsfunksjoner. Den tilbyr også skalerbare løsninger for å imøtekomme bedrifter i alle størrelser, fra oppstart til store bedrifter. * Kundesuksess: MSG91 har en dokumentert merittliste for å muliggjøre vellykket kundeengasjement og kommunikasjonsstrategier for bedrifter, noe som fremgår av casestudier med kunder som Milkbasket, Unacademy og Ixigo.

Nettside: msg91.com

