Mer enn bare en Internett-leverandør av kredittkortbetalinger! En unik betalingsløsning for kredittkort som kombinerer en selgerkonto, betalingsgateway, shipping manager samt en økonomistyringsplattform med et avansert kontanthåndteringssystem. Med vår nettbaserte betalingsløsning kan du administrere pengene dine umiddelbart og uavhengig. MoneyTigo er mer enn bare en betalingstjenesteleverandør, det er et verktøy for økonomisk myndiggjøring. Vår betalingsløsning brukes løsrevet slik at du ikke trenger å bytte bank.

Nettside: moneytigo.com

