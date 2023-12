Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mint med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Mint.com er en gratis, nettbasert personlig økonomistyringstjeneste for USA og Canada, laget av Aaron Patzer. Mint ga opprinnelig kontoaggregering gjennom en avtale med Yodlee, men har siden gått over til å bruke Intuit for å koble til kontoer. Mints primære tjeneste lar brukere spore bank-, kredittkort-, investerings- og lånesaldoer og transaksjoner gjennom ett enkelt brukergrensesnitt, samt lage budsjetter og sette økonomiske mål. I 2009 ble Mint kjøpt opp av Intuit, skaperne av Quicken og TurboTax. Fra 2010 hevder Mint.com å ha kontakt med mer enn 16 000 amerikanske og kanadiske finansinstitusjoner, og støtte mer enn 17 millioner individuelle finanskontoer. Fra november 2013 hevdet Mint.com å ha mer enn 10 millioner brukere. I 2016 hevdet Mint.com å ha over 20 millioner brukere.

Nettside: intuit.com

