Flipboard er et nyhetsaggregat og et aggregeringsselskap for sosiale nettverk basert i Palo Alto, California, med kontorer i New York, Vancouver og Bejiing. Programvaren, også kjent som Flipboard, ble først utgitt i juli 2010. Den samler innhold fra sosiale medier, nyhetsfeeds, bildedelingssider og andre nettsteder, presenterer det i magasinformat, og lar brukere "bla" gjennom artiklene, bildene og videoer som deles. Lesere kan også lagre historier i Flipboard-magasiner. Fra mars 2016 hevder selskapet at det har vært 28 millioner magasiner laget av brukere på Flipboard. Tjenesten kan nås via nettleser, eller av en Flipboard-applikasjon for Microsoft Windows og macOS, og via mobilapper for iOS og Android. Klientprogramvaren er tilgjengelig gratis og er lokalisert på 21 språk.

Nettside: flipboard.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Flipboard. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.