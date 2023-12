Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mimiran med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Mimiran er CRM for folk som elsker å betjene kunder, men hater å "selge". Det er en annerledes versjon av CRM som er designet for å fungere for deg, få deg flere potensielle kunder fra nettstedet ditt, få flere samtaler med disse potensielle kunder, og gjøre disse samtalene til (e)signerte kunder med overbevisende, mobilvennlige forslag. I tillegg kan du holde kontakten med menneskene som betyr noe med intuitiv anropsmodus. Bygg opp praksisen din med et intuitivt dashbord for å holde deg på toppen av salgstrakten. Og mål effektiviteten til Google AdWords- og Facebook-kampanjer, hele veien til inntekter.

Nettside: mimiran.com

