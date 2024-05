Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MetaSpark med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

MetaSpark er en dynamisk, AI-drevet arbeidshub som utstyrer team med komponentene for å administrere prosjekter, mennesker og prosesser. Form unike arbeidsflyter ved hjelp av MetaSparks allsidige dashboards, tilpassbare maler og en rekke AI-verktøy. Integrer sømløst med 1000+ apper og samarbeid enkelt med teamet ditt ved å utnytte MetaSparks samarbeidsfunksjoner for å fremme effektivt teamarbeid og oppnå bemerkelsesverdig produktivitet. Gi teamet ditt mulighet til å fokusere på strategi og gjennomføring ved å spare 60+ timer i måneden på administrative oppgaver. Funksjoner: -Liste-, Kanban-, Gantt-visninger -AI-genererte prosjektmaler -Bedriftsmaler -AI-genererte dokumenter og notater -Dashboard for mål -Dashboard for mitt arbeid -Kommentarer, @omtaler og samarbeidende arbeidsområder -Anerkjennelse og belønninger

Nettside: metaspark.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet MetaSpark. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.