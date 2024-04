Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MENU TIGER med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

MENU TIGER er en kodefri nettbasert menyprogramvare. QR-kodemenyløsningen er designet for å forbedre virksomhetens daglige drift. Alt gjestene dine trenger å gjøre er å skanne QR-koden, legge inn bestillingen og betale med mobilenheten. Design din mobiloptimaliserte nettmeny, restaurantnettstedet og dine bordspesifikke QR-kodemenyer. Administrer flere butikker i én konto for enkelt å spore salg, gjester og kostnader. Begynn å ta provisjonsfrie spisebestillinger og integrer kontaktløse betalingsalternativer PayPal og Stripe (Google Pay og Apple Pay). Kjør kampanjer på nettmenyen din for å øke gjesteinntektene dine. Øk din tilstedeværelse på nettet ved å dele din egendefinerte nettside på sosiale medier. Samle tilbakemeldinger fra kunder og ordrehistorikk for å forbedre tjenestene dine. MENU TIGER er brakt til deg av QRTIGER, en av de ledende QR-kodegeneratorene på nettet som brukes av merker som Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN og andre virksomheter i 147 land.

Nettside: menu.qrcode-tiger.com

