I motsetning til eldre produkter som Zoom, revolusjonerer MemoriaCalls Meeting Intelligence-funksjoner i appen måten brukere samhandler med møtene sine til en brøkdel av prisen. Med MemoriaCall kan du stille spørsmål om møtet ditt, og i løpet av sekunder vil du motta et nøyaktig svar. Ingen flere manuelle notater eller savnede detaljer på kontoret eller på farten. MemoriaCall transkriberer automatisk brukermøter, gir AI-drevne oppsummeringer og fungerer til og med som deres intelligente møteassistent. Med fildeling i appen, arkiver og avanserte søkefunksjoner er all brukermøteinformasjon lett tilgjengelig. Opplev sømløs integrasjon og øk organisasjonens lønnsomhet ved å legge til 1000-vis med produktivitetstimer per år til bunnlinjen.

Nettside: memoriacall.com

