Med mer enn 1 million pluss fornøyde brukere, 800+ salgs- og støttesentre, har Marg ERP vært en sann leder i å lette tilpasningsprosessen for GST. MARG ERP Ltd. har sin ekspertise i å tilby de perfekte tilpassede inventar- og regnskapsløsningene for alle virksomheter for å få GST-kompatibel. Marg ERP er en ledende leverandør av programvareapplikasjoner innen GST og har vært en nøkkelspiller for å hjelpe bedrifter med en jevnere overgang til GST. Vi leverer inventar- og regnskapsprogramvareløsning for å optimalisere virksomheter og hjelpe dem i denne GST-transformasjonsreisen. Marg har alltid trodd på å tilføre verdi og bærekraft til det stadig skiftende forretningsmiljøet og er en nøkkelaktør i å betjene både SMB og MSME. Marg ERP tilbyr omfattende lønnsprogramvare "HRxpert" som har beriket funksjoner som oppmøteprogramvare, lønnsprogramvare, permisjonsadministrasjon osv. som hjelper bedrifter med en jevnere overgang til GST.

Nettside: margcompusoft.com

