ManageBac er laget for elever, foreldre, lærere, administratorer og koordinatorer på farten! Med støtte for flere læreplaner for hele IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE-er og universelt med en Build-your-Own (BYO)-modell.

Nettside: managebac.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ManageBac. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.