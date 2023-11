Chitkara University har implementert Chalkpads ERP-løsning som lar ledelse, lærere, studenter, foreldre og alumni enkelt koble til, kommunisere, dele informasjon og administrere informasjon. Chalkpad jobber aktivt med fakultetet, ansatte og studenter i Chitkara for å identifisere nye og effektive måter å bruke teknologi for å fullføre sine akademiske mål. Det legger til rette for nyskapende og fantasifull bruk av teknologier for å styrke undervisning og læring. Kritisk informasjon som er relevant for studentene gjøres svært effektiv gjennom denne kraftige informasjonshåndteringsløsningen. Chalkpad hjelper foreldre med å holde seg à jour med avdelingens fremgang – med e-postoppdateringer og nettbasert tilgang til timeplaninformasjon, karakterer/karakterer, betalingsopplysninger, oppmøteinformasjon, viktige meldinger fra universitetet og kommentarer fra fakultetet. Chalkpad forenkler samarbeid og kommunikasjon mellom fakultetet, foreldre, administratorer, studenter og alumner ved Chitkara University.

Nettside: chitkara.edu.in

