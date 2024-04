Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Locaboo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vi forener hele arbeidsflyten med å administrere og bestille plass for moderne organisasjoner og team, slik at alle får enklest mulig tilgang til plass, sport og arrangementer på kort tid, når som helst og uten innsats. Locaboo er den ledende arenaadministrasjonsplattformen for rom, sport og arrangementer i Europa. Plattformen vår er klar til bruk for arbeidsplasser, møterom, coworking, idrettsanlegg og utdanningsinstitusjoner samt kultur- og arrangementsrom, flåte og mye mye mer...

