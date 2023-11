Det er vanskelig å koordinere pris og kampanjeaktivitet på tvers av et butikknettverk. Last Yard automatiserer kompleksiteten slik at du kan konvertere flere kunder. Last Yard er den ledende kampanjeplattformen for hyllekanter for å konvertere kunder ved kjøpet. Øk kundeengasjement og inntekter gjennom koordinert sanntids markedsføringsaktivitet på tvers av et butikknettverk.

Nettside: lastyard.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Last Yard. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.