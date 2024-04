Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fastory.io med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fastory er et banebrytende markedsføringsteknologiselskap som tilbyr den ledende Mobile-first Marketing Suite. Den nøkkelferdige løsningen gir bedrifter mulighet til å øke markedsføringskampanjene sine ved å gi dem muligheten til å fengsle, engasjere og konvertere mennesker som betyr noe for virksomheten deres, på en kreativ måte. Det har aldri vært enklere å lage meningsfulle mobil-først-opplevelser, forbedret av vertikale videooverskrifter, oppslukende spill og potensielle chatbots som konverterer opptil to ganger mer sammenlignet med tradisjonelle landingssider og kampanjer. Fastory.io gjør tilgjengelig for markedsførere til en nøkkelplattform som gjør det enkelt å realisere mange reklamespill som integreres med sosiale medier for å få verdi fra det. På jakt etter ytelse siden oppstarten, gir løsningen kraftige verktøy for å samle inn og analysere data som øker virksomhetens markedsføringsintelligens samtidig som den oppfyller deres mål om synlighet, engasjement og lojalitet.

