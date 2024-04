Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Laiye med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Laiye er pioneren innen Work Execution System, et forretnings- og teknologirammeverk bygget rundt synergi mellom menneskelige og digitale arbeidere. Laiyes programvare samler i én plattform de ulike verktøyene bedrifter bruker for å utføre digitale oppgaver, som Intelligent Document Processing (IDP), Conversational AI, Process Mining, Intelligent Automation og andre. I tillegg vil store språkmodeller og grunnmodeller bli utnyttet i design- og bruksprosessen, noe som vil fremskynde utviklingen og tiden til verdi for kundene. Bygget på premissene til et åpent økosystem, hjelper Laiye bedrifter med å optimalisere teknologiene de allerede har på plass. Laiye er det første selskapet i sin bransje som forplikter seg til å returnere 100 % av lisensavgiftene dersom avtalte forretningsresultater ikke oppnås.

Kategorier :

Nettside: laiye.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Laiye. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.